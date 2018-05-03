16:16 03.05.2018 | Общество | Новости
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Роскомнадзор остановил работу VPN-сервисов для обхода блокировки Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России заблокировала приблизительно 50 VPN-сервисов.

Роскомнадзор остановил работу VPN-сервисов для обхода блокировки Telegram

Об этом сообщает ТАСС.

Роскомнадзор заблокировал около 50 VPN-сервисов, потому что те позволяли населению обходить блокировку Telegram.

Мессенджер блокируют в России с 16 апреля в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования данных пользователей.

Telegram после этого начал применять для обхода запрета серверы американских компаний Amazon и Google, но Роскомнадзор начал блокировать к ним доступ. Так, замороженными оказались около 20 миллионов адресов, хотя сам Telegram продолжает работать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Москве демонстрация против попыток российского правительства заблокировать Telegram быстро трансформировалась в протест против Владимира Путина.


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