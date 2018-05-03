Роскомнадзор может заблокировать Viber

По его словам, инициатива начать блокировать еще один мессенджер принадлежит руководству Федеральной службы безопасности. В случае, если последние откажутся предоставлять ключи шифрования, будет составлен судебный иск с требованием принятия решения по запрету Viber.

Передать специальный шифр ФСБ просто невозможно, ведь он постоянно меняется во времени, числа в коде запрограммированы таким образом, чтобы постоянно пребывать в динамике.

Существующий механизм блокировок неэффективен, можно пытаться блокировать отдельные каналы, которые распространяют радикальный или вредоносный контент, но пытаться блокировать всех юзеров нереально.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в российском Санкт-Петербурге прошла акция протеста в защиту мессенджера Telegram, который Роскомнадзор осуществляет попытки заблокировать уже несколько недель.