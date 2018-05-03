Полиция открыла уголовное дело за антисемитские призывы в Одессе, - Аваков

Об этом в четверг, 3 мая, завил в своем Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом глава ведомства отметил, что в Украине недопустимы публичные антисемитские призывы тем более на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция, - пояснил министр.

По его словам, дело зарегистрировано по статье "Возбуждение расовой, национальной равноправия граждан.

В свою очередь одесское издание "Думская" напомнило, что речь идет о выступлении лидера одесской организации "Правого сектора" Татьяны Сойкиной, которая во время акции заявила: "Мы верим, мы уверены в том, что приведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж... дам, не олигархии", - напомнил Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе 2 мая, в связи с четвертой годовщиной массовых беспорядков состоялся " Марш украинского порядка". Мероприятие организовали представители националистических организаций. По данным полиции, в акции приняли участие 700 человек.

Добавим, что в Одессе четыре года назад, 2 мая 2014 года произошли массовые беспорядки, в которых погибли 48 человек и более 200 были ранены, в частности, большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Позже следствие установило, что беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.