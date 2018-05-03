16:53 03.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Омелян рассказал о затратах на взлетно-посадочную полосу в Одессе

На сооружение новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы уже направлено из бюджета 500 млн гривен, как заверил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочей поездки в Одесскую область.

Омелян рассказал о затратах на взлетно-посадочную полосу в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Громогласный приоритет руководства страны, министерства инфраструктуры, местной власти — это современный аэропорт в Одессе. В данный момент активно проводятся работы по постройке новой взлетно-посадочной полосы.

Министерство инфраструктуры также приняло решение выделить 1,17 млрд гривен на завершение постройки. Данная инициатива должна быть обговорена на заседании руководства. Следующая часть финансов должна быть отправлена в июне-июле 2018 года. Обновленный аэропорт в Одессе необходимо запустить в полноценную деятельность в 2019 году.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление об увольнении главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка.


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