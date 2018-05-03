01:30 03.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье полиция задержала руководителя Госгеокадастра

В Закарпатской области в среду, 2 мая, полиция задержала руководителя Госгеокадастра.

На Закарпатье полиция задержала руководителя Госгеокадастра

Вместе с ним был задержан его заместитель. Чиновники попались на "горячем" во время получения взятки.

Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции задержали двух чиновников во время получения 200 тысяч долларов. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, - заверила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области капитан полиции был уличен в вымогательстве и шантаже. По предварительной информации, полисмен требовал от местного жителя взятку в размере 10 тысяч долларов за скрытие дела об мошеннических действиях последнего. Мужчине грозил уголовный срок от пяти лет лишения свободы.


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