На Закарпатье нет ни одной вакцины от укусов змей

Об этом сообщают в Закарпатском областном центре здоровья.

Согласно распределению МОЗ, область должна одержать 44 вакцины, хотя сроки их поставки в данный момент не известны.

С первых месяцев 2018 года на Закарпатье выявлено два случая укусов змей, оба в Раховском районе. Пострадавшим была оказана нужная врачебная помощь, в том числе была проведена интенсивная терапия.

В Областном центре здоровья добавляют, за все годы независимости в данной области не было ни одного смертельного случая после укуса змей.

Пресс-секретарь в ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр сообщает, что каждый год спасатели оказывают помощь людям, обращающимся в службу спасения из-за пресмыкающихся из-за их проникновения в жилые помещения, инциденты с туристами и отдыхающим в горах и т.д.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Львовской области змея укусила пятилетнего ребенка.