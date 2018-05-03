19:50 03.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье нет ни одной вакцины от укусов змей

По состоянию на сегодняшний день в больницах Закарпатской области нет ни единой вакцины, которые помогли бы в случае змеиного укуса.

На Закарпатье нет ни одной вакцины от укусов змей

Об этом сообщают в Закарпатском областном центре здоровья.

Согласно распределению МОЗ, область должна одержать 44 вакцины, хотя сроки их поставки в данный момент не известны.

С первых месяцев 2018 года на Закарпатье выявлено два случая укусов змей, оба в Раховском районе. Пострадавшим была оказана нужная врачебная помощь, в том числе была проведена интенсивная терапия.

В Областном центре здоровья добавляют, за все годы независимости в данной области не было ни одного смертельного случая после укуса змей.

Пресс-секретарь в ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр сообщает, что каждый год спасатели оказывают помощь людям, обращающимся в службу спасения из-за пресмыкающихся из-за их проникновения в жилые помещения, инциденты с туристами и отдыхающим в горах и т.д.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Львовской области змея укусила пятилетнего ребенка.


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