Луценко предложил ФБР создать общую группу по делу Манафорта

Об этом Луценко сообщил в интервью изданию Reuters в Лондоне.

ФБР сообщил Луценко осенью 2018 года, что бюро запустило собственное расследование и не в праве предоставить данные на этом его этапе.



По словам Луценко, мяч находится на стороне США, поэтому не выходит окончить расследование без американских результатов, потому что необходима некоторая информация. Он планирует вести переговоры с официальными представителями ФБР и поговорить с ними о совместной группе.

В ноябре 2018 руководитель департамента специального расследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Украина отправила запросы в 2014 и 2015 годах чтобы допросить членов юридической фирмы и Манафорта в связи с двумя инцидентами злоупотребления государственными средствами страны.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национально антикоррупционное бюро Украины передало подозрение на одного из топ-чиновников Украины, как заверяет Луценко.