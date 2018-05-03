14:15 03.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин планирует изменить нормы ответственности за пожарную безопасность

В парламенте зафиксирован законопроект руководства страны о внедрении частичных перемен в законодательные акты государства о возложении на органы местного самоуправления ответственности за контроль над пожарной безопасностью населенных территорий.

Кабмин планирует изменить нормы ответственности за пожарную безопасность

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

В стране остро стоит вопрос обеспечения своевременной реакции сил гражданской защиты на вероятные чрезвычайные ситуации на сельской территории, среди которых в основном пожары. В Украине есть весомое число сельских населенных пунктов, где час приезда первого пожарно-спасательного отряда превышает необходимый норматив (более 20 минут).

В рамках реформирования местного самоуправления и сокращения вкладов в мероприятия развитию украинских пожарно-спасательных формирований стает важным развитие местных и волонтерских пожарно-спасательных подразделений.

Передача страной полномочий органам местного самоуправления будет проводится в течение конкретного времени и с учетом улучшения законодательства, потенциала и ресурсов, нужных для внедрения идеи на базовом уровне. 

Миссией проекта закона выступает законодательное улучшение возложения на органы местного самоуправления ответственности предоставления пожарной безопасности населенным пунктам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине ближайшие три дня сохранится чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.


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