Кабмин планирует изменить нормы ответственности за пожарную безопасность

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

В стране остро стоит вопрос обеспечения своевременной реакции сил гражданской защиты на вероятные чрезвычайные ситуации на сельской территории, среди которых в основном пожары. В Украине есть весомое число сельских населенных пунктов, где час приезда первого пожарно-спасательного отряда превышает необходимый норматив (более 20 минут).

В рамках реформирования местного самоуправления и сокращения вкладов в мероприятия развитию украинских пожарно-спасательных формирований стает важным развитие местных и волонтерских пожарно-спасательных подразделений.

Передача страной полномочий органам местного самоуправления будет проводится в течение конкретного времени и с учетом улучшения законодательства, потенциала и ресурсов, нужных для внедрения идеи на базовом уровне.

Миссией проекта закона выступает законодательное улучшение возложения на органы местного самоуправления ответственности предоставления пожарной безопасности населенным пунктам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине ближайшие три дня сохранится чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.