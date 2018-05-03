Ямайка присоединится к депозитной системе для борьбы с пластиком

Об этом сообщает “The Cleaner”.

Население Ямайки используют около миллиарда пластиковых бутылок ежегодно. Только десять процентов из них перерабатываются, а остальные 90% остаются лежать на свалках.

Ученые CAPRI приняли решение сократить количество отходов в стране путем внедрения депозитной системы сбора пластика.

Они подчеркнули, что в Израиле депозитная система сбора тары была внедрена в 2001 году. Тогда в государстве перерабатывалось только 33% пластиковых бутылок. В общем за восемь лет показатель поднялся до 68%. Депозитная система сбора тары также установлена в Южной Австралии, Швеции и Финляндии, они перерабатывают 80%, 82% и 92%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Великобритании больше 40 предприятий, среди которых Coca-Cola, Nestle, Unilever и Procter & Gamble, приняли решение сократить число используемого пластика.