Этой ночью в Украине можно наблюдать мини-парад планет

В одну линию в небе выстроятся Марс, Сатурн, Юпитер, Луна, а также две звезды: Спика и Антарес. Как сообщают астрономы, первыми на небе появятся Юпитер и Спика, последним поднимется Марс. Лучше всего явление будет видно около трех часов ночи, когда все небесные тела выстроятся в ряд.

Подобное явление можно назвать только мини-парадом, так как всего по одну сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся только три планеты, Луна и две звезды, а для малого парада необходимо четыре планеты.

Также надо помнить, что бывают и "невидимые" парады планет. Просто потому, что на определенном удалении от Солнца Юпитер и Сатурн перестают быть различимыми невооруженным глазом, но все еще в состоянии выстраиваться в одну линию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, к Земле в пятницу, 27 апреля, приблизился астероид 444193. Небесное тело, открытое 30 сентября 2005 года, считается потенциально опасным. Астероид имеет внушительные размеры: диаметр 1,43 километров и, если верить астрофизикам, сейчас он направляется к Земле.