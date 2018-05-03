13:35 03.05.2018 | Общество | Новости
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ЕС планирует предупреждать нападения на журналистов

Европейский Союз планирует последовательно осуждать все проявления насилия над средствами массовой информации, как заверила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

ЕС планирует предупреждать нападения на журналистов

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

В рамках двустороннего сотрудничества с третьими государствами и на многосторонних и региональных форумах будут проводиться соответственные выступления. Они будут направлены против любого закона, регламента или политического влияния, которое мешают свободе слова. Будут проводиться конкретные шаги для предупреждения и ответов на нападения в сторону журналистов и блогеров. Так, будет предоставляться чрезвычайное способствование для безопасности правозащитников, пребывающих в опасности, например, путем переселения в другое место.

По словам Могерини, нападения на журналистов - это выпад в сторону демократии, поэтому мир должен принять меры по улучшению их безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с начала 2018 года в Украине вдвое выросло число нападений на сотрудников СМИ


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