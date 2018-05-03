Эксклюзив: Назрел момент для создания Национального бюро финансовой безопасности, - Некрасов

130 миллиардов гривен наличности находятся на руках у населения, 170 миллиардов долларов хранятся на оффшорных счетах, теневой оборот денег превосходит бюджет страны, а 11 миллионов трудоспособных граждан выехало на заработки за рубеж. Перед отечественным бизнесом стоят глобальные вопросы финансовой безопасности и слома криминальных схем, говорит Вячеслав Некрасов, соавтор концепции и законопроекта "О национальном бюро финансовой безопасности" в интервью ТК "Первый деловой" в программе "Деловое утро".

"Бизнес страдает от криминальных бизнес-моделей, которые не дают ему работать легально. Под эти криминальные схемы создается правовая основа, которая дает возможность им функционировать. В таком случае бизнес вынужден уходить в тень. Поэтому сегодня мы имеем такую картину, что у нас практически 100% субъектов или уклоняются от уплаты налогов, или используют различные схемы, так называемой оптимизации налогов. И это очень угрожающе! Именно поэтому никакие механизмы детенизации экономки не работают, пока мы не станем бороться с этими системными схемами", — заявил В.Некрасов.

Говоря о причинах неудач деятельности антикоррупционных органов, В.Некрасов указывает на системную ошибку правоохранительных органов, которой пользовались все. По его словам, правонарушения были прописаны под старую советскую модель, когда все, кто занимался бизнесом, изначально были подозреваемы в совершении преступления, а права и свободы граждан и защита бизнеса не принимались во внимание.