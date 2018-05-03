Эксклюзив: МВФ не допустит дефолта Украины, - Пендзин

Эксперт напомнил, что на 2019-2020 гг. выпадает пик выплат по долгам, реструктурированным в 2015 г. И каждый год Украине придется выплачивать по 7-8 млрд. долларов.

Без поддержки МВФ Киеву будет тяжело выйти и на внешние рынки заимствований. Поэтому уже новой власти придется искать компромиссы с кредитором по таким непопулярным вопросам, как повышение цены на газ и балансировка бюджета. И пятый транш в рамках нынешней программы Украина тоже получит.

"Транш будет в любом случае. И в любом случае будут искать компромисс. Мы должны это понимать. Международный валютный фонд не оставит Украину, потому что дефолт и паралич финансовой системы никому не интересны. С точки зрения геополитики Украина является важным инструментом. Она – на переднем плане борьбы с российской агрессией. Поэтому мы слышим довольно обнадеживающую риторику со стороны наших кредиторов. Мы также должны понимать, что кредитор, в первую очередь, заинтересован в том, чтобы ему отдали те кредиты, которые он выделил. На данный момент несмотря на общий объем программы 17 млрд долларов МВФ выдал Украине 8,3-8,4 млрд. И он хочет, чтобы мы эти деньги вернули", — заявил О.Пендзин