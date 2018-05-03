Боевики за прошедшие сутки 22 раза открывали огонь по нашим позициям, три человека травмированы

За прошедшие сутки среду, 2 мая, российские войска и подчиненные им боевики продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий травмы получили трое украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, вчера боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Украинские подразделения вели активную оборону.

По данным разведки, в течение минувших суток потери живой силы противника составили четверо раненых. Украинские воины не препятствовали их эвакуации.

При этом в течение ночи на четверг на линии соприкосновения продолжалось относительное затишье. По состоянию на семь часов утра 3 мая потерь украинских воинов нет.

Напомним, за минувшие сутки, 1 мая, операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 44 обстрела украинских позиций боевиками, впоследствии чего пострадали трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. По предварительным данным, сепаратисты опять не соблюдают позиций международных соглашений. В частности, противник шесть раз открывал огонь из 120-мм и 82-мм минометов и вел огонь из стрелкового оружия.