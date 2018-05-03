12:37 03.05.2018 | Экономика | Новости
100193021:roman

Американцы стали больше пить: налоговые поступления от алкогольных компаний увеличились

В 2017 году в государственный бюджет США поступило 9,9 млрд долларов за пошлинные сборы на алкогольные продукты. Об этом передает Statista.

Американцы стали больше пить: налоговые поступления от алкогольных компаний увеличились

Так, согласно новому налоговому законодательству, которое с трудом удалось провести через Конгресс в 2017 году, акцизные сборы от алкогольных производителей и дистрибьютором увеличились на 170 млн долларов, что на 5 процентов больше, чем в 2016 году. За последние пять лет в США стремительно растет рынок алкогольных напитков, предлагающих своим клиентам разнообразную продукцию со всех стран мира.

Специалисты Торговой палаты считают, что последствия позитивного денежного поступления в бюджет, может негативно отобразиться на здоровье рядовых граждан, которые затем больше потратятся на медицинское обслуживание или лечение от различных болезней, связанных в употреблением горячительных напитков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Австралии могут ввести минимальные граничные цены на продажу алкогольной продукции.


Поделиться
Читайте также:
 
Генсек ООН призвал Трампа не отказываться от ядерной сделки с Ираном В Днепре мужчина самолично решил отомстить мобильному оператору Еврокомиссия представила долгосрочный бюджет ЕС до 2027 Армения избавляется от постсоветской болезни
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив