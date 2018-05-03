Американцы стали больше пить: налоговые поступления от алкогольных компаний увеличились

Так, согласно новому налоговому законодательству, которое с трудом удалось провести через Конгресс в 2017 году, акцизные сборы от алкогольных производителей и дистрибьютором увеличились на 170 млн долларов, что на 5 процентов больше, чем в 2016 году. За последние пять лет в США стремительно растет рынок алкогольных напитков, предлагающих своим клиентам разнообразную продукцию со всех стран мира.

Специалисты Торговой палаты считают, что последствия позитивного денежного поступления в бюджет, может негативно отобразиться на здоровье рядовых граждан, которые затем больше потратятся на медицинское обслуживание или лечение от различных болезней, связанных в употреблением горячительных напитков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Австралии могут ввести минимальные граничные цены на продажу алкогольной продукции.