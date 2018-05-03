Вместо сгоревшего ТЦ в российском Кемерове построят парк

Об этом сообщает ТАСС.

Ликвидируют не только торговый центр, но и пребывающую неподалеку котельную. Все средства, потраченные на снос, возьмут на себя владельцы "Зимней вишни".

По результатам голосования, проведенном среди местного населения, по словам Цивилева, на месте торгового центра могут оборудовать парк или сквер.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за чудовищным пожаром в сибирском Кемерово стоит система: коррупция и халатность постоянно приводят в России к серьезным пожарам с человеческими жертвами.