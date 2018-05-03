17:52 03.05.2018 | Общество | Новости
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Вместо сгоревшего ТЦ в российском Кемерове построят парк

Трагически известный сгоревший торговый центр "Зимняя вишня" в городе Кемерове Российсской Федерации начнут сносить после 15 мая.

Вместо сгоревшего ТЦ в российском Кемерове построят парк

Об этом сообщает ТАСС. 

Ликвидируют не только торговый центр, но и пребывающую неподалеку котельную. Все средства, потраченные на снос, возьмут на себя владельцы "Зимней вишни".

По результатам голосования, проведенном среди местного населения, по словам Цивилева, на месте торгового центра могут оборудовать парк или сквер.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за чудовищным пожаром в сибирском Кемерово стоит система: коррупция и халатность постоянно приводят в России к серьезным пожарам с человеческими жертвами.


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