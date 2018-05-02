05:00 02.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине успешно прошло испытание боевого модуля Дуплет

В Украине усовершенствованный боевой модуль Дуплет, предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.

В Украине успешно прошло испытание боевого модуля Дуплет

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook.

В своем посте глава государства написал, что житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня.

Известно, что такая система позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью.

Порошенко также заверил, что Украина продолжает работать над укреплением армии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Украина примет участие в разработке нового танка для Министерства обороны Индии. Отмечается, что специалисты ГП "Спецтехноэкспорт", входящего в состав ГК "Укроборонпром", заключили новые контракты общей стоимостью более полумиллиарда гривен.


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