В сети продемонстрировали Крымский мост перед открытием

Об этом сообщает Уoutube-канал Игоря Корсакова.

В частности сотрудники строительной бригады начали красить пролетные арки Крымского моста.



Европейский союз уже высказал осуждение по поводу сооружения Керченского моста без согласия Украины, как заявил представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Могерини.

ЕС остается преданным решению полного соблюдения своей политики непринятия, в том числе с использованием ограничительных мер.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", дала трещины одна из опор Керченского моста, строительством которого еще занимаются в Российской Федерации для объединения материка с аннексированным украинским полуостровом Крым.