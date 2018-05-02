18:55 02.05.2018 | Общество | Новости
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В сети продемонстрировали Крымский мост перед открытием

Перед открытием в Российской Федерации Крымского моста, по которому оккупанты объединят незаконно аннексированный полуостров с материковой частью РФ, строители начали бетонировать опоры.

В сети продемонстрировали Крымский мост перед открытием

Об этом сообщает Уoutube-канал Игоря Корсакова.

В частности сотрудники строительной бригады начали красить пролетные арки Крымского моста. 

Европейский союз уже высказал осуждение по поводу сооружения Керченского моста без согласия Украины, как заявил представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Могерини. 

ЕС остается преданным решению полного соблюдения своей политики непринятия, в том числе с использованием ограничительных мер. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", дала трещины одна из опор Керченского моста, строительством которого еще занимаются в Российской Федерации для объединения материка с аннексированным украинским полуостровом Крым.


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