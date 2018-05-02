10:40 02.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Facebook появилась новая функция для пользователей

Во всемирно-известной социальной сети Facebook появится новая функция, которая будет предусмотрена для онлайн-знакомств.

В Facebook появилась новая функция для пользователей

Об этом Марк Цукерберг заявил во время конференции разработчиков F8.

Отмечается, что благодаря ей пользователи смогут находить себе спутников жизни.

По словам основателя компании, в Facebook 200 миллионов человек определяют себя как одинокие, поэтому ясно, что тут имеется широкое поле деятельности. Новая функция поможет построить настоящие, долгие отношения и не предназначена для связей на одну ночь.

Известно, что пользователям службы знакомств будут предложены кандидаты не из числа их друзей. При этом последние увидеть анкету пользователя не смогут.

Запуск сервиса состоится через несколько месяцев, о чем заявил специалист по продуктам соцсети Крис Кокс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство  Facebook будет проводить верификацию модераторов групп и пабликов своей платформы. Сообщается, что дополнительная верификации модераторов позволит контролировать деятельность лиц, которые занимаются размещением в своих группах и страницах политической рекламы.


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