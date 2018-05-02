В Эстонии стартовали масштабные военные учения НАТО

Отмечается, что участвовать в них будут 15 тыс. военнослужащих и сотрудников силовых служб. Военные учения продлятся до 14 мая.

Кроме того, будут также задействованы военные из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

Согласно сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.

Один из основных акцентов учений, которые впервые частично пройдут также на территории Латвии, будет сделан на способности обеспечить безопасность жителей в любой ситуации.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Военно-Морские Силы ВС Украины и Турецкой Республики провел боевые учение эсминцев на Черном море. Сообщается, что программа учений проходит в рамках тренировки типа PASSEX.