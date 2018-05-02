12:40 02.05.2018 | Общество | Новости
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В Эстонии стартовали масштабные военные учения НАТО

Впервые в истории Эстонии начнутся крупнейшие военные учения Еж-2018. Об этом сообщает издание ERR.

В Эстонии стартовали масштабные военные учения НАТО

Отмечается, что участвовать в них будут 15 тыс. военнослужащих и сотрудников силовых служб. Военные учения продлятся до 14 мая.

Кроме того, будут также задействованы военные из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

Согласно сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.

Один из основных акцентов учений, которые впервые частично пройдут также на территории Латвии, будет сделан на способности обеспечить безопасность жителей в любой ситуации.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ",  Военно-Морские Силы ВС Украины и Турецкой Республики провел боевые учение эсминцев на Черном море. Сообщается, что программа учений проходит в рамках тренировки типа PASSEX.


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