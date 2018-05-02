У WhatsApp появится новый управляющий

В своем большом эссе, посвященным собственному уходу, он написал, что желает больше времени проводить со своей семьей, заняться коллекционированием Porsche, работе с автомобилями и игре во фрисби. Тем не менее, Ян все равно будет находиться в консультационном совете компании.

Теперь руководство компанией временно перейдет в руки коллективного совета менеджеров до момента избрания нового исполняющего обязанности директора корпорации. На сегодняшний день WhatsApp это быстрый, простой, безопасный опыт обмена сообщениями и возможность совершения звонков абсолютно бесплатно.

"Я ухожу в то время, когда люди используют WhatsApp больше, чем я мог себе представить", - подытожил Кум.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Microsoft появился свой музыкальный проигрыватель.