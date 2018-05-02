02:00 02.05.2018 | Общество | Новости
100192843:roman

У WhatsApp появится новый управляющий

Сооснователь и генеральный директор WhatsApp Ян Кум заявил, что уходит на заслуженный отдых. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

У WhatsApp появится новый управляющий

В своем большом эссе, посвященным собственному уходу, он написал, что желает больше времени проводить со своей семьей, заняться коллекционированием Porsche, работе с автомобилями и игре во фрисби. Тем не менее, Ян все равно будет находиться в консультационном совете компании. 

Теперь руководство компанией временно перейдет в руки коллективного совета менеджеров до момента избрания нового исполняющего обязанности директора корпорации. На сегодняшний день WhatsApp это быстрый, простой, безопасный опыт обмена сообщениями и возможность совершения звонков абсолютно бесплатно.

"Я ухожу в то время, когда люди используют WhatsApp больше, чем я мог себе представить", - подытожил Кум.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Microsoft появился свой музыкальный проигрыватель.


Поделиться
Читайте также:
 
Задержаны два подозреваемых в стрельбе по активисту из Одессы Пылающая высотка рухнула в центре города Бразилии, есть жертвы - ВИДЕО Госдеп США требует от России водворение войск из Грузии В Харькове девушка пыталась совершить суицид
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив