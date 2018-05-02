04:07 02.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Талантливые украинские подростки планируют продавать свои изобретения за границей

Двое школьников из Киева презентовали на конференции iForum собственные полезные изобретения - долговечный блокнот и карандаш Nuka.

Талантливые украинские подростки планируют продавать свои изобретения за границей

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

Создатели идеи отметили, что блокнот придуман из синтетической бумаги, которая вмещает пластик, благодаря которому он водонепроницаемый. В нем можно писать обычной ручкой, а надписи при желании легко стираются с применением антисептика.

Карандаш подростки изготовили в гараже самостоятельно. Они обнаружили формулу такого сплава из металлов, который по свойствам очень прочен и пишет, как обычный карандаш.

Авторы идеи, Катя и Никита, которые сейчас учаться в одиннадцатом классе и экстерном оканчивают школьную программу с хорошими оценками.Они открыли свое дело в 16 лет и уже планируют продавать изобретение за границей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинским школьникам планируют предложить к изучению предмет коррупции.


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