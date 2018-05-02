Талантливые украинские подростки планируют продавать свои изобретения за границей

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

Создатели идеи отметили, что блокнот придуман из синтетической бумаги, которая вмещает пластик, благодаря которому он водонепроницаемый. В нем можно писать обычной ручкой, а надписи при желании легко стираются с применением антисептика.

Карандаш подростки изготовили в гараже самостоятельно. Они обнаружили формулу такого сплава из металлов, который по свойствам очень прочен и пишет, как обычный карандаш.

Авторы идеи, Катя и Никита, которые сейчас учаться в одиннадцатом классе и экстерном оканчивают школьную программу с хорошими оценками.Они открыли свое дело в 16 лет и уже планируют продавать изобретение за границей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинским школьникам планируют предложить к изучению предмет коррупции.