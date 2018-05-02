Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в нападении на Найема

Суд отправил его под домашний арест до 30 июня 2018 года. Как написал на своей страничке в Facebook Маси Найем, Магомед-Салиха Саитова подозревается в совершении хулиганских действий против его брата.

В связи с чем суд обязал его находится под круглосуточным домашним арестом с запретом круглосуточно покидать место жительства и обязательством носить электронный браслет. Суд также обязал подозреваемого сдать паспорта, - пояснил Маси Найем.

Вместе с тем он также заверил, что у политика ухудшилось состояние здоровья. Температура 38,5 держится второй день, - отметил Маси Найем, рассказав при этом несколько новых подробностей инцидента.

По его словам, на данный момент есть две точки инцидента. Одна была возле Бессарабской, вторая, когда ребята убегали, Мустафа их догонял, чтобы дождаться полиции, это происходило с другой стороны торгового комплекса "Арены" .

Напомним, нападение на Найема произошло в центре Киева вечером 30 апреля. Группа злоумышленников в районе Бессарабского рынка подрезала автомобиль народного депутата, после чего между участниками ДТП произошла ссора, которая закончилась дракой. Правоохранители задержали трех участников конфликта. При этом двое из них граждане России, а один - киевлянин. Еще один мужчина находится в розыске.

Как сообщал УРА-Информ, руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля подтвердил сведения о том, что неизвестные совершили нападения на нардепа Верховной Рады Мустафу Найема. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, сейчас уже задержаны четыре подозреваемых в конфликте.