Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" в ограничении "Северного потока"

Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение.

Как известно,"Нафтогаз" аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

В документе суда говориться, что решение Общего суда от 9 марта 2018 года – "Нафтогаз Украины" против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования

Так, согласно решению ходатайство отклоняется как неприемлемое.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" планирует составить целый ряд исков для возвращение себе активов российской компании "Газпром".