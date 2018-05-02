15:56 02.05.2018 | Общество | Новости
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Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" в ограничении "Северного потока"

Общий суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза Украины» против ЕК с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода Opal.

Суд ЕС отклонил иск

Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение.

Как известно,"Нафтогаз" аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

В документе суда говориться, что решение Общего суда от 9 марта 2018 года – "Нафтогаз Украины" против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования

Так, согласно решению ходатайство отклоняется как неприемлемое.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" планирует составить целый ряд исков для возвращение себе активов российской компании "Газпром".


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