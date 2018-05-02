14:34 02.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, куда на Донбассе обращаться по всем военным кадровым вопросам

Все кадровые вопросы председателей военно-гражданских администраций должны будут согласовываться с правительством Объединенного оперативного командования.

Стало известно, куда на Донбассе обращаться по всем военным кадровым вопросам

Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский во время брифинга.

Как подчеркнул Жебривский, все увольнения и определения глав военно-гражданских администраций будут получать разрешение у руководителей Объединенного оперативного командования (ООК).

До этого такие моменты согласовывались с антитеррористическим центром, но с 1 мая виза командующего ООК является ключевым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за минувшие сутки, первого мая 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли более 20 тыс. человек.


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