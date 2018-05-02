Стало известно, куда на Донбассе обращаться по всем военным кадровым вопросам

Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский во время брифинга.

Как подчеркнул Жебривский, все увольнения и определения глав военно-гражданских администраций будут получать разрешение у руководителей Объединенного оперативного командования (ООК).

До этого такие моменты согласовывались с антитеррористическим центром, но с 1 мая виза командующего ООК является ключевым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за минувшие сутки, первого мая 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли более 20 тыс. человек.