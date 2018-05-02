08:55 02.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Трое украинских военных ранены за сутки на Донбассе, - пресс-центр ООС

За минувшие сутки, 1 мая, операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 44 обстрела украинских позиций боевиками, впоследствии чего пострадали трое украинских военнослужащих.

Трое украинских военных ранены за сутки на Донбассе, - пресс-центр ООС

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

По предварительным данным, сепаратисты опять не соблюдают позиций международных соглашений. В частности, противник шесть раз открывал огонь из 120-мм и 82-мм минометов и вел огонь из стрелкового оружия.

Так, в результате обстрелов пострадали три военные ВСУ. В настоящее время им оказана квалифицированная медицинская помощь, и они эвакуированы в госпиталь. К счастью, жизни солдатов ничего не угрожает.

Сообщается, что украинские подразделения на передовых позициях на атаку российско-оккупационных войск при необходимости отвечали огнем, без нарушений Минских договоренностей.

"Ночь текущих суток была относительно спокойной. Противник пять раз обстреливал наши позиции. По данным разведки, противник за сутки понес потери — пять раненых", — подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно новым правилам в зону боевых действий включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В случае ограничений и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать заранее.


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