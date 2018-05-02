16:35 02.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На границе с Польшей задержан контрабандист

Гражданин Украины родом из Львовщины осуществил попытку перевезти через границу из Польши навигационный прибор, который применяют в военной авиации.

На границе с Польшей задержан контрабандист

Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы.

Уточняется, что нарушитель задержан в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, во время осуществления осмотра машины "Киа", которая въезжала в государство. У 47-летнего гражданина Украины пограничники Мостиского отряда совместно с таможенниками зафиксировали незадекларированные объекты.

В числе личных вещей управляющий автомобилем вез по полосе движения "зеленый коридор" набор для изучения авиационных систем навигации. Объект может в частности применяться в военной авиации. Прибор изъяли представители ГФС для проведения дальнейшей экспертизы. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Харьковской областив пункте пропуска Гоптовка сотрудники пограничной службы задержали мужчину, который пытался незаконно переместить через границу 25 тысяч евро.


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