На границе с Польшей задержан контрабандист

Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы.

Уточняется, что нарушитель задержан в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, во время осуществления осмотра машины "Киа", которая въезжала в государство. У 47-летнего гражданина Украины пограничники Мостиского отряда совместно с таможенниками зафиксировали незадекларированные объекты.

В числе личных вещей управляющий автомобилем вез по полосе движения "зеленый коридор" набор для изучения авиационных систем навигации. Объект может в частности применяться в военной авиации. Прибор изъяли представители ГФС для проведения дальнейшей экспертизы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Харьковской областив пункте пропуска Гоптовка сотрудники пограничной службы задержали мужчину, который пытался незаконно переместить через границу 25 тысяч евро.