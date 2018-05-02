Гвардейцы и СБУ усилили меры безопасности в Одессе – ФОТО

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, еще с 28 апреля, тысячи правоохранителей переведены на усиленный режим, предусматривающий, среди прочего, патрулирование города ночью. Движение общественного транспорта в центре Одессы ограничено.

В полиции предупредили, что Соборную площадь, откуда четыре года назад началось мирное проукраинское шествие, на которое напали сторонники "русского мира", и Куликово поле, где 2 мая 2014 года был снесен палаточный городок "антимайдана" и горел Дом профсоюзов, взяты по периметру в полицейское оцепление. Попасть на обе площади можно через специальные фильтрационные пункты с установленными металлодетекторами.

Кроме того, полиция проверяет Куликово поле на наличие взрывчатки, доступ к площади пока закрыт.

В целях обеспечения безопасности граждан правоохранители проверяют территорию Куликова поля на наличие взрывоопасных предметов или веществ. После завершения проверки доступ к Куликову полю будет открыт для граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава полиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что правоохранители Одессы с 28 апреля переключаются на усиленный режим во время несения ими службы государству. По его словам, это необходимо для того, чтобы контролировать порядок и безопасность в стенах города. Больше чем тысяча служителей закона будут обеспечивать гражданский покой 1 и 2 мая.