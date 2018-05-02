13:54 02.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Армению поделили между собой 3 клана", - Охрименко

Массовые протесты в Армении не приведут к обострению военных действий в районе Нагорного Карабаха. Как Ереван, так и Баку уже привыкли жить в состоянии вражды —  рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. 

Эксклюзив:

По его словам, вряд ли стороны найдут компромисс, который искали уже много лет. Эксперт добавил, что сейчас в Армении происходит смена одного правящего клана на другой. И несмотря на довольно большую армянскую диаспору в нашей стране, события в Ереване на Украине не отразятся.

"Армения – довольно специфическая страна. Там всего 3 клана, которые поделили страну между собой. Сейчас как раз один клан проиграл, а другой выиграл. Как правило армяне работают вне пределов страны. Сегодня есть довольно большая диаспора в Украине, еще большая в США, в России и на Ближнем Востоке. Там деньги, и там настоящий бизнес. Сейчас Армения – это часть большой Армении, которая была раньше. В ней остались традиции, но там нет денег", — заявил А.Охрименко


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