Беларусь отправит гуманитарную помощь на Донбасс

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета министров Беларуси.

Отмечается, что помощь будет направлена на более 160,5 тыс. белорусских рублей. В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи вошли: консервы мясные, масло рапсовое, сахар, дрожжи, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

Известно, что МЧС Беларуси поручено организовать передачу гуманитарной помощи миссии Красного Креста для распределения среди пострадавшего населения Донбасса.

Кроме того, ведомству необходимо обеспечить передачу материальных ценностей Департаменту по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы Донецкой областной военно-гражданской администрации и коммунальному учреждению "Рубежанский образовательно-реабилитационный центр "Кришталик" Луганской областной военно-гражданской администрации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Миссия Международного комитета Красного Креста отправила десять грузовиков гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области.