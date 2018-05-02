11:54 02.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Беларусь отправит гуманитарную помощь на Донбасс

На восток Украины будет оправлена гуманитарная помощь от Беларуси, в качестве продуктов питания, мебели для школ и холодильники.

Беларусь отправит гуманитарную помощь на Донбасс

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета министров Беларуси.

Отмечается, что помощь будет направлена  на более 160,5 тыс. белорусских рублей.  В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи вошли: консервы мясные, масло рапсовое, сахар, дрожжи, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.      

Известно, что МЧС Беларуси поручено организовать передачу гуманитарной помощи миссии Красного Креста для распределения среди пострадавшего населения Донбасса.

Кроме того, ведомству необходимо обеспечить передачу материальных ценностей Департаменту по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы Донецкой областной военно-гражданской администрации и коммунальному учреждению "Рубежанский образовательно-реабилитационный центр "Кришталик" Луганской областной военно-гражданской администрации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Миссия Международного комитета Красного Креста отправила десять грузовиков гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области.


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