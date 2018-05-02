Активисты в Армении продолжают блокировать дороги и аэропорты

Об этом сообщает местный портал newsarmenia.am.

Отмечается, что в настоящее время, полностью заблокировано движение в аэропорт и из него. В частности, на подъездах к нему уже скопились десятки автомобилей.

Кроме того, местная полиция стягивает силы у дороги, которая ведет в "Звартноц". Все остальные перекрытия носят стихийный характер.

Накануне лидер протестных движений Никол Пашинян призвал сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана после того, как парламент не избрал его на должность премьер-министра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидатур Никола Пашиняна поддержали 45 депутатов. В свою очередь 55 чиновников проголосовали "против". По предварительным данным, для избрания на пост премьера требуется 53 голоса.