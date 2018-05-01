13:23 01.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Задержаны два подозреваемых в стрельбе по активисту из Одессы

Правоохранители Одессы задержали двух преступников, которые осуществляли стрельбу в активиста Сергея Стерненко.

Задержаны два подозреваемых в стрельбе по активисту из Одессы

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

1 мая в 10:03 в полицию по номеру "102" поступило сообщение о том, что на улице Сегетской в Одессе случилась стрельба. На указанную территорию прибыла следственно-оперативная группа. Они выяснили, что ранения из травматического оружия нанесли 23-летнему мужчине.

В данный момент оба злоумышленника задержаны. Одного преступника задержали поблизости от места совершения преступления, а второго - по ориентировке. В частности установлено и задержано транспортное средство, на котором они перемещались.

Проводит необходимые следственные меры усиленная оперативная группа под контролем главы ГУНП генерала Д.Головина. Данные об инциденте вносятся в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье 115. Изъято видео из камер наблюдения, проводится работа со свидетелями. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Рени Одесской области пенсионер обстрелял окна жилого дома.


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