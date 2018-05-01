11:20 01.05.2018 | Общество | Новости
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Во Франции свое лето: город потопает в снегу – ВИДЕО

В последний день апреля во французской Нормандии выпал снег. Соответствующее видео опубликовано на Уoutube.

Во Франции свое лето: город потопает в снегу – ВИДЕО

По данным Meteo France, в шести департаментах на северо-западе страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщают метеорологи, причиной ухудшения погоды стал циклон, пришедший с Атлантического океана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за апрельских наводнений, которые спровоцировали ливни в Кении по меньшей мере 100 человек погибли.

Генеральный секретарь "Красного креста" в Кении Аббас Гуллет заявил, что организация настойчиво призывает национальное правительство сообщить миру об этом стихийном бедствии, чтобы можно было сделать целенаправленные усилия и мобилизовать ресурсы для оказания помощи пострадавшим людям.


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