12:17 01.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В штабе АТО опровергли информацию о хакерском взломе

В штабе Антитеррористической Операции указали на ложность информации о том, что бывшую страницу пресс-центра штаба АТО взломали хакеры.

В штабе АТО опровергли информацию о хакерском взломе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе подчеркнули, что страница верифицирована и пребывает под управлением руководящих лиц Вооруженных сил Украины.

Чтобы изменить подпись страницы из-за запуска на территории Украины операции объединенных сил необходимо некоторый временной период для ее повторной верификации и переименования.

По состоянию на данный момент, в украинских СМИ появились публикации о том, что якобы в управление экс-страницы штаба АТО вторглись, и на ней находилась реклама незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что формат Антитеррористической операции позволил разрушить планы Кремля о "государственным перевороте" в нашей стране.


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