В парламенте Канады показали фильм о войне на Донбассе - ВИДЕО

Как сообщает Укринформ, на показ пришло много членов украинской громады, были также иностранные дипломаты, канадские чиновники, а также удостоился прийти бывший федеральный министр Мэри-Анн Мигайчук. Поэтому, организаторам пришлось устанавливать еще несколько рядов кресел.

По словам депутата от Консервативной партии Джеймса Безана, картинка рассказывает о храбрых женщинах, которые воюют на Донбассе.

"Те из нас, кто имеет украинское происхождение, знают, насколько большую роль женщины всегда играли в нашей истории, и какую сильную позицию продолжают занимать сейчас. Эти женщины в фильме рассказывают о вызовах, с которыми сталкиваются на своем пути, о сложностях в бою и о том, как справляются с посттравматическим синдромом", - отметил чиновник.

Кстати, этот фильм уже увидели жители Торонто и Монреаля, а из Канады лента продолжит свое североамериканское турне в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", формат Антитеррористической операции позволил разрушить планы Кремля о "государственным перевороте" в нашей стране.