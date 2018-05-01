13:57 01.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В парламенте Канады показали фильм о войне на Донбассе - ВИДЕО

Во вторник, первого мая, в канадском парламенте презентовали документальный фильм "Невидимый батальон" об участии украинок в войне на востоке украинского государства.

В парламенте Канады показали фильм о войне на Донбассе - ВИДЕО

Как сообщает Укринформ, на показ пришло много членов украинской громады, были также иностранные дипломаты, канадские чиновники, а также удостоился прийти бывший федеральный министр Мэри-Анн Мигайчук. Поэтому, организаторам пришлось устанавливать еще несколько рядов кресел.

По словам депутата от Консервативной партии Джеймса Безана, картинка рассказывает о храбрых женщинах, которые воюют на Донбассе.

"Те из нас, кто имеет украинское происхождение, знают, насколько большую роль женщины всегда играли в нашей истории, и какую сильную позицию продолжают занимать сейчас. Эти женщины в фильме рассказывают о вызовах, с которыми сталкиваются на своем пути, о сложностях в бою и о том, как справляются с посттравматическим синдромом", - отметил чиновник.

Кстати, этот фильм уже увидели жители Торонто и Монреаля, а из Канады лента продолжит свое североамериканское турне в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", формат Антитеррористической операции позволил разрушить планы Кремля о "государственным перевороте" в нашей стране.


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