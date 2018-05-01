В Мариуполеа около реки нашли гранатомет

Об этом сообщают в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Уточняется, что 32-летний житель Центрального района заявил, что нашел гранатомет на территории дачных кооперативов.

В данный момент опасное оружие отправлено на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по статье незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Мариуполе полиция задержала четырех молодых людей из-за подозрения в причастности к стрельбе в прохожего.