19:31 01.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Мариуполеа около реки нашли гранатомет

Гражданин Украины из Мариуполя обнаружил гранатомет у реки Кальчик и передал его в руки правоохранительных органов.

В Мариуполеа около реки нашли гранатомет

Об этом сообщают в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Уточняется, что 32-летний житель Центрального района заявил, что нашел гранатомет на территории дачных кооперативов.

В данный момент опасное оружие отправлено на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по статье незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Мариуполе полиция задержала четырех молодых людей из-за подозрения в причастности к стрельбе в прохожего. 


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