В Луганске провели первомайскую демонстрацию - ФОТО

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Как отмечается, в шествии приняли участие более 30 тысяч человек. В частности, такое количество людей гораздо больше, чем в 2017 году.

По словам главы Федерации профсоюзов "республики" Олега Акимова, в акции приняли участие представители Крыма, Астрахани, Южной Осетии, а также Сербии.

При этом, в исполкоме общественного движения "Мир Луганщине" заявили, что из более 30 тысяч принявших участие в Первомайском шествии, более 25 тысяч составили участники движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первого мая, в Украине отмечают Праздник труда или День международной солидарности трудящихся. Это торжественное шествие отмечается в 142 странах и территориях мира.