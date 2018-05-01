В Луганске провели первомайскую демонстрацию - ФОТО

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Как отмечается, в шествии приняли участие более 30 тысяч человек. В частности, такое количество людей гораздо больше, чем в 2017 году.
По словам главы Федерации профсоюзов "республики" Олега Акимова, в акции приняли участие представители Крыма, Астрахани, Южной Осетии, а также Сербии.
При этом, в исполкоме общественного движения "Мир Луганщине" заявили, что из более 30 тысяч принявших участие в Первомайском шествии, более 25 тысяч составили участники движения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первого мая, в Украине отмечают Праздник труда или День международной солидарности трудящихся. Это торжественное шествие отмечается в 142 странах и территориях мира.