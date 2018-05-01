В Донецке прошла антиукраинская первомайская демонстрация – ФОТО

Известно, что колонна участников направлялась от здания библиотеки им. Крупской до площади Ленина. Антиукраинские СМИ сообщают, что в демонстрации приняли участие около трех тысяч человек.

"Это – представители рабрчей элиты Донбасса. Шествие возглавили председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин и руководители отраслевых профсоюзов. Одной из самых многочисленных на главную улицу города вышла колонна работников углепрома", - информируют местные СМИ, которые настроены на российскую позицию.

Кроме того, для такого действия перекрывали движение транспорта в районе проведения мероприятий.

Также на сегодня помимо шествия и митинга запланированы тематические концертные, игровые и конкурсно-развлекательные программы, выставки, ярмарки. Завершится празднование концертом российских артистов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине отмечают Праздник труда или День международной солидарности трудящихся. Это торжественное шествие отмечается в 142 странах и территориях мира.