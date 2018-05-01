Трамп сделал заманчивое предложение Билл Гейтсу

Об этом Гейтс рассказал в интервью изданию Statnews, добавив, что он отказался от этого предложения.

По его словам, на встрече с Трампом разговор шел о разработке универсальной вакцины от гриппа. На которую, Гейтс готов пожертвовать 12 миллионов долларов.

В ходе общения возник вопрос о вакантной позиции советника по науке.

"Он спросил, не хочу ли я быть советником по науке", - рассказывает Гейтс. Однако, основатель Microsoft отклонил предложение, сказав, что это будет не лучшим использованием его времени.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", основатель IT-компании Microsoft, один из богатейших людей по спискам Форбс Билл Гейтс пожертвует часть своих доходов на разработку универсальной вакцины от гриппа. Во время выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса Гейтс заявил, что для него приоритетным является не только технологическое удобство пользователей его продукции, но и здоровье американцев.