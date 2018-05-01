Тель-Авив обвинил Тегеран в продолжении разработки ядерных ракет

По его словам, начиная с 2015 года Тегеран продолжал активно заниматься изучением технологий ядерного вооружения. Преждевременный выход США с Всеобъемлющего плана по ядерному урегулированию "ядерная сделка", лишь дало бы время руководству страны "легально" продолжить разработку своих ядерных программ.

Натаньяху пригрозил опубликовать доказательный материал на 55 тысячах файлов и на 183 компакт-дисках.

"Иранские лидеры неоднократно отрицали, что когда-либо имели ядерное оружие", - добавляет израильский премьер.

Напомним, что ранее с руководством Ирана провел встречу французский президент Эммануель Макрон, который настаивал на том, чтобы ядерное соглашение от 2015 года было сохранено и чтобы обсуждения по трем дополнительным темам − контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы − могли начаться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может стать первым человеком, который войдет в американское посольство в Иерусалиме.