07:54 01.05.2018 | Политика | Новости
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Тель-Авив обвинил Тегеран в продолжении разработки ядерных ракет

Премьер-министр Биньямин Натаньяху раскритиковал Иран за его "двойную игру" в отношении прекращении программы разработки ядерного оружия. Об этом передает DW.

Тель-Авив обвинил Тегеран в продолжении разработки ядерных ракет

По его словам, начиная с 2015 года Тегеран продолжал активно заниматься изучением технологий ядерного вооружения. Преждевременный выход США с Всеобъемлющего плана по ядерному урегулированию "ядерная сделка", лишь дало бы время руководству страны "легально" продолжить разработку своих ядерных программ.

Натаньяху пригрозил опубликовать доказательный материал на 55 тысячах файлов и на 183 компакт-дисках. 

"Иранские лидеры неоднократно отрицали, что когда-либо имели ядерное оружие", - добавляет израильский премьер.

Напомним, что ранее с руководством Ирана провел встречу французский президент Эммануель Макрон, который настаивал на том, чтобы ядерное соглашение от 2015 года было сохранено и чтобы обсуждения по трем дополнительным темам − контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы − могли начаться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может стать первым человеком, который войдет в американское посольство в Иерусалиме.


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