12:25 01.05.2018 | Политика | Новости
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США намерены сохранять военное присутствие в Сирии

США и союзники будут бороться с радикалами из "Исламского государства" в Сирии до победного конца. Об этом передает пресс-служба Пентагона.

США намерены сохранять военное присутствие в Сирии

По словам, министра обороны США Джеймса Мэттиса необходимо полностью закрепить победные результаты ведения боевых действий против исламистов, дабы снова им не выпала возможностью основать "халифат" на Ближнем востоке. Отдельно стоит вопрос об урегулировании гражданской войны в стране, Вшингтон намерен усадить за стол переговоров представителей мятежной оппозиции.

Уже на этой неделе в Вашингтоне вместе с руководством Госдепартамента со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, где будет обсуждаться вопрос дальнейших действий американских военных и союзников против ИГИЛ. 

"Разумеется, в Женеве имеют место в основном дипломатические усилия, но у них есть и военный элемент", - подытожил Мэттис.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее командование объединенной коалиции во главе с США объявило об успешном окончании войны против боевиков "Исламского государства" в Ираке


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