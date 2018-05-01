06:00 01.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине синоптики обещают ясную и солнечную погоду - ФОТО

Сегодня в Украине, первого мая, погода будет сухая и ясная, а также весь день будет светить солнце. Теплее всего будет в западных регионах страны, но в целом температура примерно одинаковая.

Сегодня в Украине синоптики обещают ясную и солнечную погоду - ФОТО

Отметим, что в начале мая почти во всех областях Украины, за исключением Полтавской и Черкасской, сохраняется максимальный риск пожарной опасности.

По прогнозу синоптиков, самая жаркая погода будет в западных областях. При этом, самая высокая температура днем – на Закарпатье: до +27…+29. В остальных областях – +26…+28. Ночью должно быть +12…+14. Синоптики обещают ясную и солнечную погоду.

На севере дождей также не прогнозируют. Ночью около +12…+14 градусов. Днем ожидается  до +26…+28.

В Службе спасения напоминают о рискованной ситуации на реках Верхний Днепр и Десна в Черниговской области: там уровень воды еще не опустился ниже опасных отметок. Это может привести к проблемам с транспортом, подтоплению прибрежной территории.

В центре Украины тоже сухо и ясно. Ночью будет +12…+14 градусов, днем температура поднимется до +26…+28.

В южных областях без осадков. Ночью +12…+14 выше нуля, днем будет до +25…+27 градусов.

На востоке Украины в ночное время температура +11…+13 – несколько выше, чем накануне. Днем воздух прогреется до +25…+27. Дождей также не прогнозируют.


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