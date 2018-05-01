17:20 01.05.2018 | Общество | Новости
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Российский Керченский мост треснул

Дала трещины одна из опор Керченского моста, строительством которого еще занимаются в Российской Федерации для объединения материка с аннексированным украинским полуостровом Крым.

Российский Керченский мост треснул

Об этом сообщает очевидец в социальную сеть Twitter, разместив соответствующее фото.

Как заявил пользователь сети, трещины образовались именно на 256-й опоре. В данный момент аварийная опора вновь в лесах, ведутся активные строительственные работы: вяжут каркасы, подают бетон. Свидетель допустил, что трещина возникла неспроста.

Данная опора находится фактически посередине пролива в восьми км от берега. Конструкция не выдержала нагрузки и в двух местах лопнула.

Эксперты утверждают, что опоры Керченского моста не могут вынести нагрузку даже пустой железнодорожной ветки, тем более запуск поездов. В данном районе в начале этого года уже находили проседание опор на один метр.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве началась масштабная реконструкция Шулявского путепровода.


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