Первое мая: украинцы отмечают День труда

Так, в некоторых странах Первомай отмечается в иное время. Среди таких стран является США и Япония. При этом, более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Тогда протесты закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы.

Кстати, в СССР Первомай долгие годы был основным государственным праздником. 1 мая 1990 года руководство Советского Союза и КПСС в последний раз поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней официальной первомайской демонстрации. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся был переименован в праздник Весны и Труда.