10:57 01.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ зафиксировала обстрелы Донецкой фильтровальной станции

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали нарушения режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции, в результате чего сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен.

ОБСЕ зафиксировала обстрелы Донецкой фильтровальной станции

Об этом говорится в отчете миссии.

Отмечается, что помимо этого СММ продолжала способствовать обеспечению доступа и проезда сотрудников КП Вода Донбасса к ДФС.

В миссии добавили, что на территории ДФС, в Авдеевке, Каменке и Крутой Балке, а также на железнодорожном вокзале в Ясиноватой, наблюдатели зафиксировали нарушения режима прекращения огня, в частности применение РСЗО, несмотря на предоставленные гарантии безопасности.

Из-за таких действий СММ была вынуждена перенести патрулирование к ДФС на следующий день.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на днях посетила закрытую историческую шахту в городе Бунге Донецкой области "Юнком", которую боевики планируют затопить, что приведет к радиоактивному загрязнению подземных вод.


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