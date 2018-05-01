07:37 01.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Javelin может появиться на Донбассе уже 2 мая, - Полторак

Вооруженные силы Украину начнут проходить подготовку специалистов для работы с противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Об этом на своей социальной странице написал министр обороны Украины Степан Полторак.

Javelin может появиться на Донбассе уже 2 мая, - Полторак

По его словам, подобное оборонительное вооружение будет существенным аргументов в ответ на попытки военной интервенции со стороны Российской Федерации. Теперь украинская армия сможет дать отпор любым видам тяжелой бронетехники противника. Первое появление на поле боя стоит ожидать уже 2 мая, когда на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины начнут создаваться мощные противотанковый резервы.

"Благодарен президенту Украины за титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин", - отмечает Полторак.

Сообщалось, что Украина закупит у США 210 противотанковых ракет Javelin и соответствующих переносных пусковых комплексов стоимостью 47 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) " Джавелин" (Javelin).


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