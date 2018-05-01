Эксклюзив: "В некоторых странах рейдеров называют санитарами бизнеса", — юрист Яна Рубчук

По её словам, законность любого бизнеса опирается на юридическую поддержку, а сохранность результатов бизнеса охраняется квалификацией главного юриста компании. Главные проблемы украинского бизнеса, которые решают юристы сегодня это законность строительства и рейдерские захваты предприятий.

"Рейдерство — явление, известное во всем мире. В некоторых странах рейдеров называют санитарами бизнеса. Но есть черное и белое рейдерство, то есть с отрицательными и положительными последствиями для бизнеса… Есть несколько эффективных методов борьбы с рейдерством. Во-первых, это внесение определенной информации в учредительные документы предприятия. Указания определенных, конкретных нотариусов, которые могут совершать действия в отношении этого предприятия. Это вид печати и подписей людей, которые имеют отношение к предприятию. То есть это ряд очень эффективных мер, которые увеличивают время для того, чтобы рейдер не мог сделать какие-то действия по отчуждению имущества или захват предприятия. А у вас появляется время, чтобы понять, что именно делать дальше", — отметила Я.Рубчук.