Джаред Лето проехался в столичном троллейбусе - ФОТО

Американец прогулялся Подолом, посетил улицу Набережно-Крещатицкую, побывал на Трухановом мосту, прогулялся Контрактовой площади, сделал несколько фотографий около колеса обозрения, также посетил Почтовую площадь.

Лето сильно удивился, когда за проезд в общественном транспорте нужно было платить вручную, а не ехать по электронному билету. Напомним, что певей прибыл в Украину в рамках своего концертного тура по Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичном троллейбусе произошла драка и поножовщина.