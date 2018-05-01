02:00 01.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Джаред Лето проехался в столичном троллейбусе - ФОТО

Американский актер и музыкант Джаред Лето прибыл в Киев в качестве туриста. Своими впечатлениями солист популярной группы 30 seconds to Mars поделился на своей странице в Instagram.

Джаред Лето проехался в столичном троллейбусе - ФОТО

Американец прогулялся Подолом, посетил улицу Набережно-Крещатицкую, побывал на Трухановом мосту, прогулялся Контрактовой площади, сделал несколько фотографий около колеса обозрения, также посетил Почтовую площадь.

Лето сильно удивился, когда за проезд в общественном транспорте нужно было платить вручную, а не ехать по электронному билету. Напомним, что певей прибыл в Украину в рамках своего концертного тура по Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичном троллейбусе произошла драка и поножовщина.

 


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