12:26 01.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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4,5 процента украинцев являются трудовыми мигрантами

Согласно данным Государственной службы статистики 4,5% украинцев являются трудовыми мигрантами, 16,4% от общего количества мигрантов имеют полное высшее образование.

4,5 процента украинцев являются трудовыми мигрантами

По состоянию на сегодняшний день, общее количество украинских мигрантов составит около 2,5 млн.

Как отмечается, большое количество украинцев выезжают в Польшу, Российскую Федерацию и Италию.

Экономист Центра экономической стратегии Юлия Руда заявила, что за 2015–2017 годы насчитывается четыре млн трудовых мигрантов из Украины.

Кроме того, почти каждый третий гражданин Украины задумывался об эмиграции, каждый четвертый не верит, что Украина встанет на ноги как независимое государство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мигранты в Германии ежегодно совершают 10 процентов всех преступлений. Статистика за последние годы в стране ухудшилась, только в прошлом году  мигранты фигурировали в 167268 правонарушениях. Больше всего преступлений связано с карманными кражами - доля беженцев здесь составляет 31 процента.


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