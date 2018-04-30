12:31 30.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Wizz Air отменил один маршрут из Киева в Германию

Венгерский лоукостер Wizz Air отказался выполнять рейсы из Жулян в аэропорт Франкфурт-Хан в связи с тем, что с первого июля рейсы из Киева будут осуществляться в центральный аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Wizz Air отменил один маршрут из Киева в Германию

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как отмечается, во Франкфурт-Хан полеты прекратятся с первого июля. Такие изменения уже внесены в систему бронирования перевозчика.

Пассажирам, которые успели купить билеты на рейсы Wizz Air из Киева во Франкфурт-Хан, следует связаться с авиаперевозчиком для проведения возвратов или же переоформления вылетов в другой аэропорт.

В этом году Wizz Air откроет три новых маршрута из аэропорта Киев-Жуляны. Это будут рейсы во Франкфурт, Берлин и Вену.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский аэропорт "Борисполь" проводит переговоры о сотрудничестве с британской лоукост-авиакомпания "еasyJet" относительно полетов в Украину.


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